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Аршавин может вернуться в сборную
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Легков считает возможным возвращение Аршавина в сборную России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков порассуждал о своем возвращении в сборную России на примере 38-летнего российского футболиста Сергея Игнашевича.
"Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией.
Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина", — цитирует Легкова RT.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета казахстанского "Кайрата", стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из "Актобе".
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