Аршавин может вернуться в сборную

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков порассуждал о своем возвращении в сборную России на примере 38-летнего российского футболиста Сергея Игнашевича.
"Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией.
Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина", — цитирует Легкова RT.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета казахстанского "Кайрата", стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из "Актобе".