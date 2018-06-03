Аршавин может вернуться в сборную

Легков считает возможным возвращение Аршавина в сборную России

"Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией.

Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина ", — цитирует Легкова RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета казахстанского "Кайрата", стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из "Актобе".