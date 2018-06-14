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Гризманн объявил решение о дальнейшей карьере
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Гризманн объявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Matteo Ciambelli globallookpress.com
Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн объявил, что проведёт следующий сезон в испанском «Атлетико».
Об этом спортсмен сообщил посредством своей страницы в социальной сети Twitter.
Гризманн, чей действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года, получил предложение о переходе в «Барселону», но отклонил его и решил остаться в своём нынешнем клубе, с которым он выиграл, среди прочего, минувший розыгрыш Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» достиг договорённости с «Монако» о трансфере полузащитника Тома Лемара.
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