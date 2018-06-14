Гризманн объявил решение о дальнейшей карьере

Гризманн объявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн объявил, что проведёт следующий сезон в испанском «Атлетико».

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON! @AtletiFR 🔴⚪🔴



My fans, my team, MY HOME! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г. Об этом спортсмен сообщил посредством своей страницы в социальной сети Twitter.

Гризманн, чей действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года, получил предложение о переходе в «Барселону», но отклонил его и решил остаться в своём нынешнем клубе, с которым он выиграл, среди прочего, минувший розыгрыш Лиги Европы.