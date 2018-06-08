Российские футболистки проиграли англичанкам

Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019

Женская сборная России на своём поле потерпели поражение от национальной команды Англии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2019 года, который пройдёт во Франции.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Англии дубль оформила Джилл Скотт , ещё один гол в активе Никиты Паррис.

Российская команда после пяти матчей занимают третье место, набрав семь очков. Сборная Англии, сыгравшая шесть встреч, лидирует с 16-ю баллами.

Следующими соперницами россиянок станет команда Уэльса. Матч состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.