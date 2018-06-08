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Российские футболистки проиграли англичанкам
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Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Mike Kireev globallookpress.com
Женская сборная России на своём поле потерпели поражение от национальной команды Англии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2019 года, который пройдёт во Франции.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Англии дубль оформила Джилл Скотт, ещё один гол в активе Никиты Паррис.
Сборная России ответила голом Елены Даниловой.
Российская команда после пяти матчей занимают третье место, набрав семь очков. Сборная Англии, сыгравшая шесть встреч, лидирует с 16-ю баллами.
Следующими соперницами россиянок станет команда Уэльса. Матч состоится 12 июня.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.
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