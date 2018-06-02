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Аршавин устроил потасовку с экс-игроком «Кубани»
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Аршавин устроил потасовку с экс-игроком «Кубани» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета "Кайрата", стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из "Актобе". Об этом сообщает "Советский спорт".
Инцидент произошел во время матча чемпионата Казахстана. На 80-й минуте встречи Пиццелли, ранее выступавший за "Кубань", жестко сыграл против россиянина, толкнув его в плечо у боковой линии. В ответ на это Аршавин выругался и резко шагнул в сторону игрока "Актобе". Однако, когда к футболистам подбежал судья, Аршавин заулыбался и извинился.
Матч завершился победой "Кайрата" со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что Аршавин может вернуться в "Зенит".
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