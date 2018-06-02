Аршавин устроил потасовку с экс-игроком «Кубани»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин , ныне защищающий цвета "Кайрата", стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из "Актобе". Об этом сообщает "Советский спорт".

Инцидент произошел во время матча чемпионата Казахстана. На 80-й минуте встречи Пиццелли, ранее выступавший за "Кубань", жестко сыграл против россиянина, толкнув его в плечо у боковой линии. В ответ на это Аршавин выругался и резко шагнул в сторону игрока "Актобе". Однако, когда к футболистам подбежал судья, Аршавин заулыбался и извинился.

Матч завершился победой "Кайрата" со счетом 3:2.