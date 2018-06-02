Сборная Германии проиграла Австрии в товарищеском матче. Встреча прошла в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 11-й минуте австрийские защитники вместе с вратарём устроили перепас у своих ворот. Месут Озил перехвати мяч на линии штрафной, выбрался на свободное пространство и пробил точно в верхний угол. В начале второго тайма Давид Алаба с углового навесил на дальний угол вратарской, Мартин Хинтереггер выскочил из-за спины защитника и с трёх метров расстрелял ворота Мануэля Нойера.
На 69-й минуте Петер Жуль из глубины сделал заброс в штрафную, Штефан Ляйнер в касание сделал скидку на Алессандро Шёпфа, который пробил в дальний угол мимо Нойера. Это гол оказался победным для австрийцев, которые несколько дней назад обыграли сборную России (1:0).