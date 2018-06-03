«Марсель» хочет нападающего из «Ниццы»

По информации France Football, марсельский клуб приступил к переговорам с 27-летним футболистом.

Отмечается, что технический спонсор "Марселя" торопит руководство клуба подписать контракт с Балотелли до презентации нового комплекта формы на сезон-2018/19, которая намечена на 4 июля.

В минувшем сезоне итальянец провел 38 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Балотелли хочет вернуться в чемпионат Италии.