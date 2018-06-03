Ещё
Австралии определилась с заявкой на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралии определилась с заявкой на ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
В список из 23 игроков вошел 38-летний нападающий Тим Кэйхилл, для которого этот мундиаль станет четвертым в карьере.
Вратари: Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Мэттью Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия);
Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней"), Трент Сейнсбери ("Грассхоперс", Швейцария);
Полузащитники: Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия);
Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэттью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хиберниан", Шотландия).
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Перу и Дании.
Ранее национальная сборная Туниса по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат мира.
Газета.Ru: последние новости
Аршавин устроил потасовку с экс-игроком "Кубани" Российский клуб сделал предложение Роналду Моуринью назвал фаворитов чемпионата мира - 2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA бросил соперника и нокаутировал сам себя2
Аршавин устроил разборки во время матча
Определилась судьба Медведевой в составе сборной РФ3
Абрамович наказал Британию593
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину189
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение