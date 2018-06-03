Австралия определилась с заявкой на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС

В список из 23 игроков вошел 38-летний нападающий Тим Кэйхилл, для которого этот мундиаль станет четвертым в карьере.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Перу и Дании.

Ранее национальная сборная Туниса по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат мира.