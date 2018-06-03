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Австралия определилась с заявкой на ЧМ-2018
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Австралия определилась с заявкой на ЧМ-2018 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
В список из 23 игроков вошел 38-летний нападающий Тим Кэйхилл, для которого этот мундиаль станет четвертым в карьере.
Вратари: Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Мэттью Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия);
Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней"), Трент Сейнсбери ("Грассхоперс", Швейцария);
Полузащитники: Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия);
Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэттью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хиберниан", Шотландия).
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Перу и Дании.
Ранее национальная сборная Туниса по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат мира.
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