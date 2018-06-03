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«Спартак» проведет контрольные матчи перед Австрией
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«Спартак» проведет контрольные матчи перед Австрией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" проведет пять контрольных матчей перед тренировочным сбором, который пройдет в австрийском Филлахе, сообщает "Советский спорт".
Как передает официальный сайт красно-белых, футболисты команды вернутся из отпуска 18 июня и в этот же день проведут медицинский осмотр.
Тренировочный сбор в Австрии начнется 6 июля и продлится он семнадцать дней. Информация о соперниках "Спартака" будет объявлено позднее.
Ранее сообщалось, что столичный клуб желает приобрести полузащитника грозненского "Ахмата" Антона Швеца.
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