«Спартак» проведет контрольные матчи перед Австрией

Как передает официальный сайт красно-белых, футболисты команды вернутся из отпуска 18 июня и в этот же день проведут медицинский осмотр.

Тренировочный сбор в Австрии начнется 6 июля и продлится он семнадцать дней. Информация о соперниках "Спартака" будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что столичный клуб желает приобрести полузащитника грозненского "Ахмата" Антона Швеца.