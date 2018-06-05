Ещё
Тихонов ответил на вопрос о слабости сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тихонов ответил на вопрос о слабости сборной России 

Спорт-Экспресс 5 июня 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал мнение о том, что нынешняя сборная России по футболу — самая слабая за всю историю.
— Самая слабая сборная за всю историю? По некоторым матчам я видел и, конечно, если брать тот же матч с Австрией, когда команда создает один момент — это, наверное, не очень хорошо, — заявил в программе Foot'больные люди Тихонов. — Плюс схема 3-5-2 была, вчера (в товарищеском матче с Турцией (1:1), который прошел 5 июня, разговор состоялся 6 июня. — Прим "СЭ") четыре защитника играли… Я, как тренер, понимаю и ту, и другую схему, но все зависит от футболистов, которые у тебя есть. И допустим, менялся один футболист на другого, оба сильные, которые, по моему мнению, должны играть в основном составе, но может быть, это было видение тренера, чтобы попробовать разные схемы и футболистов на другом месте, не могу точно сказать. Но ведь у нас есть качественные футболисты: и Миранчуки, и Головин.
Спорт-Экспресс: последние новости
Агент Салаха опроверг слухи о его возможном переходе в "Барселону" СМИ: Марадона госпитализирован в Колумбии Игроки сборной Мексики отпраздновали поездку на ЧМ-2018 оргией
Комментарии2  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралия бойкотирует ЧМ-2018209
ФИФА запретила Чичерину в России17
Украинский футболист сделал заявление по Крыму2
Абрамович наказал Британию623
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс59
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:30
ФИФА запретила Чичерину в России
Футбол Статьи
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение