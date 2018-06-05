Сборная Чили вырвала победу у сербов

Сборная Сербии по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с национальной командой Чили. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС

Автором единственного гола в матче стал защитник чилийцев Гильермо Марипан , который отличился на 88-й минуте игры.

Сборная Сербии выступит на чемпионате мира — 2018 в России. В группе Е сербы сыграют с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. Чилийцы не смогли квалифицироваться на мундиаль и пропустят мировое первенство.

Товарищеские матчи. СборныеСербия — Чили — 0:1Голы: 0:1 — Марипан — 88