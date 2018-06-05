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Сборная Чили вырвала победу у сербов
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Сборная Чили вырвала победу у сербов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Сборная Сербии по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с национальной командой Чили. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
Автором единственного гола в матче стал защитник чилийцев Гильермо Марипан, который отличился на 88-й минуте игры.
Сборная Сербии выступит на чемпионате мира — 2018 в России. В группе Е сербы сыграют с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. Чилийцы не смогли квалифицироваться на мундиаль и пропустят мировое первенство.
Товарищеские матчи. СборныеСербия — Чили — 0:1Голы: 0:1 — Марипан — 88
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