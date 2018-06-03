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«Шахтер» хочет за Фреда 70 миллионов
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«Шахтер» хочет за Фреда 70 миллионов, «МЮ» и «Ман Сити» не готовы столько заплатить 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Reuters
По информации France Football, "Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Шахтером" по трансферу полузащитника Фреда. Ранее сообщалось, что бразильский футболист уже в понедельник пройдет медицинское обследование в "Юнайтед".
Однако руководство "Шахтера" хотят продать игрока не менее, чем за 70 миллионов евро. "МЮ", а также интересующийся игроком "Манчестер Сити" не готовы предложить более 60 миллионов. "ПСЖ" предлагал за Фреда не более 40 миллионов из-за проблем с финансовым fair-play.
В текущем сезоне Фред провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.
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