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Ледяхов опроверг свою фразу о сборной России
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Тренер «Ахмата» опроверг свои слова о недостойных носить футболку сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов опроверг свои слова о том, что в сборной России нет футболистов достойных места в национальной команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло", — отметил тренер.
Ледяхов давал интервью испанскому изданию EFE в апреле, однако новость появилась в российских СМИ только сегодня.
Ранее Ледяхов заявил, что российских футболистов испортили деньги.
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