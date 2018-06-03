Ледяхов опроверг свою фразу о сборной России

Тренер «Ахмата» опроверг свои слова о недостойных носить футболку сборной России

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов опроверг свои слова о том, что в сборной России нет футболистов достойных места в национальной команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло", — отметил тренер.

Ледяхов давал интервью испанскому изданию EFE в апреле, однако новость появилась в российских СМИ только сегодня.

Ранее Ледяхов заявил, что российских футболистов испортили деньги.