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«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера
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«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter/FC Espanol
Испанский специалиста Руби назначен на пост главного тренера "Эспаньола". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Руби — тренер, который любит привлекательный футбол и хочет демонстрировать эффектную игру для игроков и болельщиков", — говорится в заявлении команды.
Бывший наставник испанского клуба Кике Санчес Флорес был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.
Руби являлся тренером дубля "Эспаньола" с 2005 по 2008 год. В минувшем сезоне испанец тренировал "Уэску", которую вывел в примеру.
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