«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера

Испанский специалиста Руби назначен на пост главного тренера "Эспаньола". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Руби — тренер, который любит привлекательный футбол и хочет демонстрировать эффектную игру для игроков и болельщиков", — говорится в заявлении команды.

Бывший наставник испанского клуба Кике Санчес Флорес был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Руби являлся тренером дубля "Эспаньола" с 2005 по 2008 год. В минувшем сезоне испанец тренировал "Уэску", которую вывел в примеру.