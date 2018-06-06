Игрок сборной России отказался разговаривать по-русски

Черышев отказался говорить на русском

Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной РФ Денис Черышев отказался говорить с журналистами на русском языке после матча с Турцией. Об этом сообщает Sports.ru.

По данным издания, Черышев, наблюдавший за игрой со скамейки запасных, после матча поговорил с испанской прессой, но с журналистами из России общаться не стал.

Товарищеский матч команд России и Турции состоялся 5 июня. Игра завершилась со счетом 1:1.