Ещё
Игрок сборной России отказался разговаривать по-русски
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черышев отказался говорить на русском 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной РФ Денис Черышев отказался говорить с журналистами на русском языке после матча с Турцией. Об этом сообщает Sports.ru.
По данным издания, Черышев, наблюдавший за игрой со скамейки запасных, после матча поговорил с испанской прессой, но с журналистами из России общаться не стал.
Товарищеский матч команд России и Турции состоялся 5 июня. Игра завершилась со счетом 1:1.
Денис Черышев переехал в Испанию в 1996 году вместе со своим отцом, футболистом Дмитрием Черышевым. В 2012 году Денис Черышев выступал за «Реал», в 2016-м подписал контракт с «Вильярреалом» на пять лет. У него есть испанское гражданство, что также позволяет ему выступать за сборную Испании.
Комментарии4  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-201823
Игру сборной России сравнили с майонезом64
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-20182
Рестлер убил жену и покончил с собой3
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»77
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение