Игрок сборной России отказался разговаривать по-русски

Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной РФ Денис Черышев отказался говорить с журналистами на русском языке после матча с Турцией. Об этом сообщает Sports.ru.
По данным издания, Черышев, наблюдавший за игрой со скамейки запасных, после матча поговорил с испанской прессой, но с журналистами из России общаться не стал.
Товарищеский матч команд России и Турции состоялся 5 июня. Игра завершилась со счетом 1:1.
Денис Черышев переехал в Испанию в 1996 году вместе со своим отцом, футболистом Дмитрием Черышевым. В 2012 году Денис Черышев выступал за «Реал», в 2016-м подписал контракт с «Вильярреалом» на пять лет. У него есть испанское гражданство, что также позволяет ему выступать за сборную Испании.