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Для Бензема «дорога в сборную Франции навсегда закрыта»
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Президент Федерации футбола Франции заявил, что дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что дорога в сборную страны для нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема навсегда закрыта.
«Я никогда не говорил о Бензема в негативном ключе. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», — цитирует Ле Гре Goal.
Бензема не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира по футболу 2018 года. В 2015 году он был исключён из команды из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.
Ранее вице-президент «Монако» прокомментировал интерес к футболисту Головину.
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