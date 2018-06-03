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Кану обокрали по пути на ЧМ
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Экс-форварда лондонского «Арсенала» обокрали по пути на ЧМ-2018 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/x99
Спортсмен планировал потратить крупную сумму со своими друзьями футболистами в Калининграде
Первые скандалы, связанные с чемпионатом мира по футболу-2018 в России, не заставили себя долго ждать. Неприятный инцидент произошёл со звездой мирового футбола.
В прошлом игрока лондонского «Арсенала» и миланского «Интера» Нванкво Кану обокрали по пути из Лондона в Москву. У экс-форварда вытащили 10 тысяч евро.
Подтверждений того, что Кану стал жертвой именно российских воришек, нет. Деньги могли пропасть как в аэропорту Хитроу, который славится своими ушлыми грузчиками, так и в Москве.
Известно, что в столице России Нванкво совершал пересадку. Конечным пунктом был Калининград, где он собирался поддержать свою любимую команду — сборную Нигерии, которая 16 июня встретится с хорватами.
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