Кану обокрали по пути на ЧМ

Экс-форварда лондонского «Арсенала» обокрали по пути на ЧМ-2018

Спортсмен планировал потратить крупную сумму со своими друзьями футболистами в Калининграде

Первые скандалы, связанные с чемпионатом мира по футболу-2018 в России, не заставили себя долго ждать. Неприятный инцидент произошёл со звездой мирового футбола.

В прошлом игрока лондонского «Арсенала» и миланского «Интера» Нванкво Кану обокрали по пути из Лондона в Москву. У экс-форварда вытащили 10 тысяч евро.

Подтверждений того, что Кану стал жертвой именно российских воришек, нет. Деньги могли пропасть как в аэропорту Хитроу, который славится своими ушлыми грузчиками, так и в Москве.

Известно, что в столице России Нванкво совершал пересадку. Конечным пунктом был Калининград, где он собирался поддержать свою любимую команду — сборную Нигерии, которая 16 июня встретится с хорватами.