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МЮ готов заплатить за Бэйла более £85 млн
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СМИ: МЮ готов заплатить за Бэйла более £85 млн 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, сумма трансфера может составить более £85 млн  Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес намерен омолодить команду и готов продать кого-нибудь из трио Бэйл — Бензема — Роналду.
С учётом бонусов и имиджевых прав «Манчестер Юнайтед» может предложить валлийцу зарплату более £500 тыс. в неделю.
Ранее сообщалось, что гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов по версии пользователей сайта УЕФА.
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