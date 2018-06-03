Роналду спрячется на ЧМ за десантником

По информации Mirror, Марекос и Сальгадо будут охранять португальца во время чемпионата мира — 2018, который пройдет в России.

Отмечается, что Марекос уже обеспечивал безопасность форварда на финале Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве.

В рамках группового этапа предстоящего мирового первенства Португалия встретится с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что легенду сборной Нигерии ограбили по дороге в Калининград.