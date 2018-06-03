В Калининграде проходит матч легенд

Матч легенд ФИФА и сборной России прошлых лет проходит в Парке футбола, который открылся в центре Калининграда. В сборную Международной федерации вошли бразилец Кафу, португалец Нуно Гомеш, англичанин Уэс Браун, хорват Нико Кранчар, швейцарец Паскаль Цубербюлер, нигериец Кану и другие. Среди игроков российской команды — Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Александр Мостовой, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Панов. В рамках ЧМ-2018 Калининград примет четыре поединка группового этапа турнира.