В Калининграде проходит матч легенд

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Газзаев: Черчесов несёт полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Президент Федерации футбола Франции заявил, что дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта

Канчельскис заявил, что с таким тренером как Черчесов третье место в группе на ЧМ-2018 — это потолок для сборной России