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Наследный принц Саудовской Аравии приедет на ЧМ
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Наследный принц Саудовской Аравии приедет в Россию на ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава специальной канцелярии наследного принца Саудовской Аравии Бадр аль-Асакер сообщил, что Мухаммед бен Салман приедет в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.
Сборная Саудовской Аравии выступит на чемпионате в группе А вместе с Россией, Уругваем и Египтом. Со сборной России она сыграет в матче-открытии чемпионата в Москве 14 июня.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу в России", — написал аль-Асакер на своей странице в социальной сети Facebook, разместив фотографию принца.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.
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