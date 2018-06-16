Виновный в провале Марокко на ЧМ назвал себя идиотом

Виновный в поражении сборной Марокко от команды Ирана назвал себя идиотом

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз поделился эмоциями от автогола, который он забил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Ирана, сообщает "Матч ТВ".

"Я идиот, но я справлюсь с ситуацией, потому что много лет занимаюсь этим видом спорта. Партнеры поддержали меня, теперь мы должны собраться и сражаться", — сказал футболист.

Встреча между сборными Ирана и Марокко, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Азии.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).

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