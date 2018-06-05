Черчесов: сборная сделала скачок вперёд

Черчесов: по сравнению с матчем в Австрии сборная России сделала скачок вперёд

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после товарищеского матча с командой Турции (1:1).

«Нацеливались на победу. Надо пересмотреть, но результат, судя по всему, по игре. По сравнению с Австрией сделали скачок вперёд. Есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит эти две игры — то, что в заключительной стадии не могли вывести нападающего на ударную позицию.

Что объяснял Дзюбе во время матча? Когда готовимся к игре, то обсуждаем нюансы. Он ответил, что да, теперь понимаю. Почему не выпустил его на поле? А я должен был? Это прописано? Я не готовил его к замене.

Что касается пропущенного гола, то мы делали прессинг, он получился, по большому счёту. Теперь надо всё посмотреть. Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Надо аккуратно что-либо говорить прессе