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Венгер: Желание продолжить тренировать есть
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Венгер: Желание продолжить тренировать есть 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не отказывается от возможного продолжения карьеры тренера, но при этом не хочет спешить с принятием решения о своем будущем.
«Желание продолжить тренировать у меня есть. Тем не менее, я не уверен, что готов к еще одному сумасшедшему вызову прямо сейчас. Даже не знаю… Эта работа требует полной самоотдачи. Сейчас хочу просто дистанцироваться от этого и отдохнуть. Надо понять, начну ли я снова скучать по этому делу», — цитирует французского специалиста Goal.
Венгер тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой ему удалось трижды стать чемпионом АПЛ и семь раз выиграть Кубок Англии.
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