Платини: «Этот маскарад должен быть остановлен»

Платини назвал комитет по этике оружием ФИФА в борьбе против своих противников

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) является оружием, с помощью которого организация "убирает" своих оппонентов, а также добавил, что комитет должен исчезнуть в его нынешнем виде. Слова француза приводит портал Insidethegames.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура сняла все обвинения с Платини в связи с недостаточным количество улик. После этого француз выразил надежду, у ФИФА "хватит смелости и порядочности снять с него дисквалификацию". В противном случае его юристы предпримут необходимые действия для снятия дисквалификации. В январе 2018 года Платини сообщил, что подаст апелляцию на решение ФИФА в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Я хочу положить конец несправедливости. Этот маскарад справедливости должен быть остановлен. В этой борьбе я не остановлюсь ни перед чем. Я хочу, чтобы комитет по этике, чья задача состоит в том, чтобы служить оружием в руках ФИФА для борьбы со своими оппонентами, исчез", — заявил Платини.

Платини назвал своей целью, изменить пристрастное и беспринципное правосудие, чтобы оно в будущем больше не могло "убирать" конкурентов. "ЕСПЧ положит конец системе, когда судьи комитета являются заинтересованной стороной, а их единственной целью является защита своего бизнеса, своих привилегий и себя", — добавил француз.

В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице— президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок до четырех лет, но отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его отстранение от футбольной деятельности. В июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию. Платини отстранен от футбольной деятельности до октября 2019 года. Он покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года.