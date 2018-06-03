Звезды футбола приехал в Москву и остался без денег 

В Москве задержаны двое грузчиков столичного аэропорта «Шереметьево», которые подозреваются в краже $11 тыс. у пассажира, сообщает ТАСС.
Потерпевшим оказался бывший футболист сборной Нигерии и английских клубов «Арсенал», «Вест Бромвич» и «Портсмут» британский гражданин Нванкво Кану.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, пассажир прилетел из Лондона в Москву, затем из аэропорта «Шереметьево» вылетел в Калининград. Пропажу денег, которые он перевозил в чемодане, он обнаружил в отеле. В итоге иностранец отправился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были установлены и задержаны два грузчика (1988 и 1982 годов рождения), которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон — Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», — сказала Волк.
Украденные деньги уже изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу.
16 июня в Калининграде сборная Нигерии проведет матч чемпионата мира против команды Хорватии.