Роман Нойштедтер: Я шокирован и разочарован

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал свое непопадание в заявку на ЧМ-2018.

"К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018. Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.

Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм, — написал футболист в своем твиттере.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU— Roman Neustädter (@romainnewton33) 3 июня 2018 г.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.