Ещё
Нойштедтер: Я шокирован и разочарован
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роман Нойштедтер: Я шокирован и разочарован 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал свое непопадание в заявку на ЧМ-2018.
"К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018. Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.
Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм, — написал футболист в своем твиттере.
На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Советский спорт: последние новости
Стала известная заявка сборной России на чемпионат мира Бразилия обыграла Хорватию благодаря голу Неймара Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-символ российского керлинга завершает карьеру10
Абрамович наказал Британию605
Звезды футбола приехал в Москву и остался без денег13
Фигурист прокомментировал слухи о романе с Медведевой2
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение