Ещё
Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию 

LiveSport.Ru 42 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
В Ливерпуле состоялся товарищеский матч между участниками предстоящего ЧМ-2018 сборными Бразилии и Хорватии.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской сборной.
Лидер бразильской сборнойНеймар, который восстановился после травмы, вышел на поле во втором тайме и отличился голом на 69-й минуте. Еще один мяч в составе бразильской сборной на последних секундах встречи провел Роберто Фирмино.
Напомним, на чемпионате мира–2018 сборная Бразилии сыграет в группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватская сборная встретится с Аргентиной, Исландией и Нигерией.
LiveSport.Ru: последние новости
Бразилия — Хорватия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 3 июня СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна Украина разгромила Албанию в товарищеском матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-символ российского керлинга завершает карьеру10
Абрамович наказал Британию605
Фигурист прокомментировал слухи о романе с Медведевой2
Звезды футбола приехал в Москву и остался без денег11
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение