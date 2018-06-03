Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию

В Ливерпуле состоялся товарищеский матч между участниками предстоящего ЧМ-2018 сборными Бразилии и Хорватии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской сборной.

Лидер бразильской сборнойНеймар, который восстановился после травмы, вышел на поле во втором тайме и отличился голом на 69-й минуте. Еще один мяч в составе бразильской сборной на последних секундах встречи провел Роберто Фирмино

Напомним, на чемпионате мира–2018 сборная Бразилии сыграет в группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватская сборная встретится с Аргентиной, Исландией и Нигерией.