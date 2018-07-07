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Сборная России обратилась к болельщикам
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Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России по футболу обратился к болельщикам с обещанием выложиться полностью и отдать все ради победы в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице национальной команды в Twitter.
"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — сказано в сообщении.
Сборная России в 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время — 1:1). Впервые в истории российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
В 1/4 финала турнира российские футболисты сыграют с хорватами. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча — 21:00 мск.
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