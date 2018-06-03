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Показана первая в истории футбола зеленая карточка
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На чемпионате мира среди непризнанных сборных показана первая в истории футбола зеленая карточка 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Историческое событие произошло на чемпионате мира среди непризнанных сборных CONIFA. Во время матча Падания — Тувалу арбитр Рэймонд Машамба показал первую в истории футбола зеленую карточку.
Зеленая карточка — это эксперимент, еще не принятый на официальном уровне. Получивший ее игрок должен незамедлительно покинуть поле, но может быть заменен на другого футболиста, если команда не исчерпала лимит замен. Кроме того, получивший зеленую карточку игрок не получает дисквалификации на следующий матч.
Чемпионат мира среди непризнанных сборных проводится организацией CONIFA третий раз в истории. В 2018 году в нем принимают участие 16 команд:
Группа A: Барава (сомалийская диаспора в Англии), Каскадия (регион на границе США и Канады), Эллан Ваннин (сборная острова Мэн), Тамил-Илам (тамильская диаспора в Канаде, Великобритании и Швейцарии).
Группа B: Абхазия (район Грузии, признана Россией как независимое государство), Северный Кипр, Карпаталья (венгерская диаспора в Закарпатской области Украины), Тибет (непризнанное государство, расположенное на территории Китая, Индии и Непала).
Группа С: Падания (северные регионы Италии), Секейский край (историческая область Румынии), Тувалу (независимое государство Океании, федерация не признана ФИФА), Матабелеленд (западный район Зимбабве).
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Группа D: Пенджаб (регион Индии), Западная Армения, Кабилия (северный район Алжира), Сборная корейцев из Японии.
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