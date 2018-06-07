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«Россия готова к Мундиалю на 100%»
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«Россия готова к Мундиалю на 100%» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Это слова президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Он отметил, что за неделю до старта все 11 городов готовы к проведению матчей, передает "Россия 24". Это касается состояния стадионов, сферы гостеприимства, инфраструктуры и развлечений для болельщиков.
Глава ФИФА отметил, что у всего мира будет возможность оценить, насколько Россия гостеприимна.
"Думаю, что за неделю до старта мы можем сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит 14 числа, когда стартует чемпионат, как прекрасен стадион Лужники, и как гостеприимна страна, как все прекрасно организовано, хорошо подготовлено. Нас всех ждут незабываемые впечатления!"
Особое внимание президент ФИФА уделил организации безопасности в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Он уверен, что беспокоиться по поводу провокаций и хулиганских выходок не стоит: "Россия провела отличную подготовку, а значит, желающим устроить бои болельщиков лучше остаться дома".
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