Оценены шансы россиян на победу в ЧМ

России дали менее одного процента шансов на победу в ЧМ

Испанское издание El Pais оценило шансы сборной России на победу в финале чемпионата мира менее чем в один процент. Наиболее вероятным обладателем трофея источник назвал команду Бразилии (17,9 процента). По мнению журналистов, хозяева турнира выйдут в финал с вероятностью в три процента. Главными фаворитами чемпионата, помимо Бразилии, они назвали сборные Германии (вероятность победы — 15,6 процента) и Испании (15,3). Слабейшей командой мундиаля El Pais посчитал сборную Саудовской Аравии Уругваем. 3 июня тренерский штаб сборной России огласил состав команды, который примет участие в домашнем чемпионате мира. В список вошли 23 футболиста. На групповом этапе они сыграют с Саудовской Аравией, Египтом Действующим чемпионом мира является сборная Германии. В 2014 году бундестим обыграла в финале аргентинцев.