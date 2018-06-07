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Болельщиков ЧМ напоят алкоголем в бесплатных поездах
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Болельщиков ЧМ-2018 напоят алкоголем в бесплатных поездах 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира начнут продавать алкогольные напитки. Об этом сообщается в пресс-службе «Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации 2018».
В утвержденном меню для вагонов-ресторанов будут вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также вино и пиво. Также иностранные гости смогут попробовать русскую кухню: солянку, блины и щи.
Для бесплатной перевозки болельщиков будет задействовано более 700 дополнительных поездов на 448 тысяч мест до 11 городов-участников чемпионата мира 2018.
В мае Законодательное Собрание Санкт-Петербурга утвердило закон об ограничении продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Законопроект вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг организаций общественного питания, накануне и в дни проведения матчей чемпионата на стадионе «Санкт-Петербург».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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