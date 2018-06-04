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Неймар оказался не готов на 100 процентов к ЧМ
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Неймар оценил свою готовность перед ЧМ-2018 в России 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал своё возвращение на поле после трёхмесячного отсутствия.
Бразилец принял участие в контрольном матче против сборной Хорватии и отметился забитым мячом. Это был первый матч Неймара после травмы, полученной в марте.
«Рад, что сумел вернуться на поле и забил гол. Я очень счастлив. Все еще испытываю небольшой страх, но с каждой тренировкой я двигаюсь вперед», — цитирует Неймара Goal.
Он также оценил свою готовность перед чемпионатом мира по футболу в России.
«Пока еще чувствую дискомфорт, но это нормально, потому что я не выходил на поле на протяжении долгого времени. Сейчас я готов на 80 процентов», — заявил Неймар.
Ранее сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Хорватии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
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