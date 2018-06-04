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«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие»
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«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Форвард «Локомотива» бразилец Ари рассказал о том, что за время игры в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сталкивался с проявлениями расизма. Об этом сообщает издание Istoe.
«Я сталкивался с расизмом в России. Например, в дерби против «Спартака». Такие же случаи были с Халком и Роберто Карлосом. Но в последнее время ситуация становится лучше. Надеюсь, во время чемпионата мира подобных инцидентов не случится», — рассказал 32-летний форвард.
«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие», — добавил нападающий. Он также отметил, что хулиганы дерутся руками, без применения оружия. Бразилец подчеркнул, что ему самому довелось видеть их в деле на примере фанатов «Спартака», ЦСКА и «Динамо».
Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Нападающий известен по игре за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В составе последнего игроку удалось стать чемпионом России по итогам сезона 2017/2018.
Бразильцы Халк и Роберто Карлос выступали за питерский «Зенит» и махачкалинский «Анжи» соответственно. В июле 2015 Халк отметил, что проявления расизма в России носят локальный характер.
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