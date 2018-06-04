«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие»

Форвард «Локомотива» бразилец Ари рассказал о том, что за время игры в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сталкивался с проявлениями расизма. Об этом сообщает издание Istoe.

«Я сталкивался с расизмом в России. Например, в дерби против «Спартака». Такие же случаи были с Халком и Роберто Карлосом. Но в последнее время ситуация становится лучше. Надеюсь, во время чемпионата мира подобных инцидентов не случится», — рассказал 32-летний форвард.

«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие», — добавил нападающий. Он также отметил, что хулиганы дерутся руками, без применения оружия. Бразилец подчеркнул, что ему самому довелось видеть их в деле на примере фанатов «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Нападающий известен по игре за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В составе последнего игроку удалось стать чемпионом России по итогам сезона 2017/2018.