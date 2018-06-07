Россия стала худшей командой чемпионата мира 

Российская сборная по футболу упала в рейтинге FIFA на четыре строчки, заняв 70-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.
Эта позиция стала новый антирекордом национальной команды, месяц назад занимавшей 66-е место. Сборной РФ удалось опередить команды Македонии, Сальвадора и Сирии.
Лидером рейтинга осталась Германия.
Российская сборная оказалась на последнем месте среди всех участников чемпионата мира по футболу. Последнее место в списке (сотое) заняла Армения.
До этого антирекордами национальной сборной были 56-е место в январе 2017-го, 55-е место в ноябре 2016-го, а еще раньше— 40-е место в декабре 1998 года.
Вице-премьер Виталий Мутко пояснял, что сборная России будет все ниже опускаться в рейтинге, потому что на правах хозяйки ЧМ-2018 не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира.