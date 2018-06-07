Россия стала худшей командой чемпионата мира

Российская сборная по футболу упала в рейтинге FIFA на четыре строчки, заняв 70-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Эта позиция стала новый антирекордом национальной команды, месяц назад занимавшей 66-е место. Сборной РФ удалось опередить команды Македонии, Сальвадора и Сирии.

Лидером рейтинга осталась Германия.

Российская сборная оказалась на последнем месте среди всех участников чемпионата мира по футболу. Последнее место в списке (сотое) заняла Армения.

До этого антирекордами национальной сборной были 56-е место в январе 2017-го, 55-е место в ноябре 2016-го, а еще раньше— 40-е место в декабре 1998 года.