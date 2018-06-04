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Украина оказалась в рядах «сепаратистов»
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На чемпионате мира среди «сепаратистов» выступила команда из Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: ConIFA
На чемпионате мира для непризнанных государств, регионов и меньшинств, который проводится под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConiFA) приняла участие команда из Украины, представляющая регион Закарпатья. Информация доступна на официальном сайте организации.
Команда заявлена с названием на венгерском — Karpatalya. На ее эмблеме различимы флаги Украины, Закарпатской области страны и Венгрии.
Украинский волонтер Родион Шовкошитный в своем Facebook окрестил украинских участников турнира «сепаратистами» и сообщил, что в турнире должны были принять участие и команды из Донецкой и Луганской народных республик. Однако, сборные ДНР и ЛНР не сумели пройти квалификацию.
Венгры являются одним из национальных меньшинств на Украине. Большинство его представителей проживает на территории Закарпатья, на границе с Венгрией и Словакией.
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