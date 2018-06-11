Ещё
Чемпион мира оценил состав сборной Испании на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион мира оценил состав сборной Испании на чемпионат мира 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо поделился мнением о составе сборной Испании на чемпионат мир 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
"В нем есть футболисты, умеющие налаживать взаимодействие между линиями, есть те, кто умеет обыграть соперника, и те, кто мастерски использует свободные зоны — скажем, Диего Коста и Марко Асенсио. Так что есть кому создавать угрозы", — цитирует Алонсо официальный сайт ФИФА.
По мнению хавбека, в нынешней сборной Испании более разносторонний состав.
"Нам тогда требовалось гораздо больше усилий, чтобы доставить мяч в чужую штрафную и создать сопернику проблемы", — добавил Алонсо.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.
Газета.Ru: последние новости
Российский форвард с двумя голами за сезон заказал на свадьбу Урганта и Меладзе Игрок сборной Польши спас журналистку во время интервью Кадыров назвал лучшего футболиста мира
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта52
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Британцы назвали худший город ЧМ-201871
Футболист спас журналистку ударом ноги46
Роналду рассмешил прием сборной в России189
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение