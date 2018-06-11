Чемпион мира оценил состав сборной Испании на ЧМ

Чемпион мира оценил состав сборной Испании на чемпионат мира

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо поделился мнением о составе сборной Испании на чемпионат мир 2018 года в России, сообщает "Советский спорт"

"В нем есть футболисты, умеющие налаживать взаимодействие между линиями, есть те, кто умеет обыграть соперника, и те, кто мастерски использует свободные зоны — скажем, Диего Коста и Марко Асенсио. Так что есть кому создавать угрозы", — цитирует Алонсо официальный сайт ФИФА.

По мнению хавбека, в нынешней сборной Испании более разносторонний состав.

"Нам тогда требовалось гораздо больше усилий, чтобы доставить мяч в чужую штрафную и создать сопернику проблемы", — добавил Алонсо.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.