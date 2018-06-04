Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018

Журналист Василий Уткин , комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.

«Наш шанс на чемпионате мира — случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой — изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них — мечта. Чемпионат мира дома», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

По его словам, игроки — та сила, которая может что-то изменить и то немногое, чего можно добиться самоотдачей.

«Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.

Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой», — написал журналист.

При этом Уткин не видит перспектив российской национальной команды на предстоящем турнире.

«Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», — написал Уткин.