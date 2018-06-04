Ещё
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.
«Наш шанс на чемпионате мира — случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой — изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них — мечта. Чемпионат мира дома», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
По его словам, игроки — та сила, которая может что-то изменить и то немногое, чего можно добиться самоотдачей.
«Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.
Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой», — написал журналист.
При этом Уткин не видит перспектив российской национальной команды на предстоящем турнире.
«Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», — написал Уткин.
Напомним, 11 мая спортивный журналист Василий Уткин, комментируя действия главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что до последнего времени «клинические мудаки» тренером национальной команды не назначались.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Абрамович начал наказывать Британию за задержку визы Звезду на Спасской башне Кремля в заставке ЧМ-2018 заменили на крест Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков
Комментарии66  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскому биатлону отказали в правах24
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест20
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю21
Абрамович наказал Британию614
Украинский теннисист рассказал о желании душить русских394
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
05:10
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Футбол Прочее
02:42
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю
Фигурное катание Статьи
00:23
Российскому биатлону отказали в правах
Биатлон Статьи
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение