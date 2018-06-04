Ещё
«У нас нет других игроков»: Мутко о сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У нас нет других игроков»: Мутко о сборной России 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.
«Есть выбор тренера, есть видение игры. Давайте ему доверять. Есть много информации, которую не надо раскрывать, почему и что. Также есть определенные критерии, по которым выбирали — состояние здоровья, полезность в настоящий момент для команды и прочее. Молодежь — и Ташаев, и Чалов, это наше будущее. На них в будущем рассчитывают, и здорово, что у нас появляются хорошие игроки. Но уже завтра чемпионат мира, надо выходить и играть. У нас есть три нападающих — Смолов, Дзюба и Миранчук, которые будут решать задачу.
Что касается защитников, то выбор сделан. Тренер следил за игроками не только на сборах, но и в последних играх чемпионата. Выбор сделан, и надо прекратить возвращаться назад, рассуждать, что было бы. Есть состав, он определен. Давайте вдохнем в них уверенность, чтобы не задрожали колени, когда 80 тысяч запоют гимн.
О чем долго разговаривал с Дзюбой? У нас с Артемом всегда помимо футбола разные разговоры о жизни и обо всем.
Не страшно ли после матча с австрийцами? А вы видели их матч с Германией? Все команды сейчас играют на нагрузках. Бразильцы вчера на классе забили два мяча, а так просто перетасовывали 90 минут. Я верю в эту команду. Если мы начнем бояться, то, что тогда делать? Надо верить. У нас нет других игроков, это лучшие на данный момент футболисты в России. Надо не бояться, а работать», — передает слова Мутко корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.
SPORT24.ru: последние новости
«Челси» назовет имя нового главного тренера на следующей неделе Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на матч против Италии Глава Федерации футбола Палестины призвал Месси бойкотировать матч с Израилем
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю18
Украинский теннисист рассказал о желании душить русских375
Абрамович наказал Британию613
ФИФА лишила Кремль самого главного1
Российскому биатлону отказали в правах3
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
05:10
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Футбол Прочее
02:42
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю
Фигурное катание Статьи
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
02:21
Роналду спрячется на ЧМ за десантником
Футбол ЧМ по футболу 2018
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение