«У нас нет других игроков»: Мутко о сборной России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

«Есть выбор тренера, есть видение игры. Давайте ему доверять. Есть много информации, которую не надо раскрывать, почему и что. Также есть определенные критерии, по которым выбирали — состояние здоровья, полезность в настоящий момент для команды и прочее. Молодежь — и Ташаев, и Чалов, это наше будущее. На них в будущем рассчитывают, и здорово, что у нас появляются хорошие игроки. Но уже завтра чемпионат мира, надо выходить и играть. У нас есть три нападающих — Смолов, Дзюба и Миранчук, которые будут решать задачу.

Что касается защитников, то выбор сделан. Тренер следил за игроками не только на сборах, но и в последних играх чемпионата. Выбор сделан, и надо прекратить возвращаться назад, рассуждать, что было бы. Есть состав, он определен. Давайте вдохнем в них уверенность, чтобы не задрожали колени, когда 80 тысяч запоют гимн.

О чем долго разговаривал с Дзюбой? У нас с Артемом всегда помимо футбола разные разговоры о жизни и обо всем.