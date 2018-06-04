Ещё
ФИФА лишила Кремль самого главного
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА лишила Кремль самого главного 

Lenta.ru 1 час назад
В телевизионном ролике, подготовленном Международной федерацией футбола (ФИФА) к чемпионату мира по футболу-2018 в России, допущена неточность — одну из башен московского Кремля венчает крест, а не звезда. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале организации.
На 29-й секунде ролика видно, что на Спасской башне установлен крест. В реальности на его месте находится рубиновая звезда. Советский символ был установлен на башню в 1937 году.
Ролик был представлен 1 июня. Он будет транслироваться перед матчами турнира.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России. Матч-открытие турнира состоится на стадионе «Лужники» 14 июня — сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю18
Украинский теннисист рассказал о желании душить русских375
Абрамович наказал Британию613
Российскому биатлону отказали в правах3
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
05:10
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Футбол Прочее
02:42
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю
Фигурное катание Статьи
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
02:21
Роналду спрячется на ЧМ за десантником
Футбол ЧМ по футболу 2018
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение