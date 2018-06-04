ФИФА лишила Кремль самого главного

В телевизионном ролике, подготовленном Международной федерацией футбола (ФИФА) к чемпионату мира по футболу-2018 в России, допущена неточность — одну из башен московского Кремля венчает крест, а не звезда. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале организации.

На 29-й секунде ролика видно, что на Спасской башне установлен крест. В реальности на его месте находится рубиновая звезда. Советский символ был установлен на башню в 1937 году.

Ролик был представлен 1 июня. Он будет транслироваться перед матчами турнира.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России. Матч-открытие турнира состоится на стадионе «Лужники» 14 июня — сыграют сборные России и Саудовской Аравии.