Акинфеев высказался о российской сборной

«На национальную команду давление оказывается всегда — будь-то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира. В прошлом году был тестовый турнир, но давление было ничуть не меньше. Не каждому игроку удается сыграть на домашнем чемпионате мира, поэтому все страхи и переживания нужно отбросить на второй план. Наша задача — выходить на поле и показывать свою игру», — цитирует Акинфеева Sport24.ru.
5 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Турции. Первый матч подопечные Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 сыграют 14 июня с Саудовской Аравией.