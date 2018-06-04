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Акинфеев высказался о российской сборной
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Игорь Акинфеев: На национальную команду всегда оказывается давление 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
«На национальную команду давление оказывается всегда — будь-то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира. В прошлом году был тестовый турнир, но давление было ничуть не меньше. Не каждому игроку удается сыграть на домашнем чемпионате мира, поэтому все страхи и переживания нужно отбросить на второй план. Наша задача — выходить на поле и показывать свою игру», — цитирует Акинфеева Sport24.ru.
5 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Турции. Первый матч подопечные Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 сыграют 14 июня с Саудовской Аравией.
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