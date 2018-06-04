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«Анжи» обрела главного тренера
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Адиев назначен главным тренером ФК «Анжи» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Руководство футбольного клуба "Анжи" назначило 40-летнего Магомеда Адиева главным тренером команды, контракт заключен сроком на два года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Осман Кадиев.
"Главным тренером "Анжи" назначен Магомед Мусаевич Адиев, контракт подписан на два года. Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам", — сказал Кадиев.
Ранее "Анжи" возглавлял Вадим Скрипченко, который покинул клуб после невыполнения задачи по сохранению прописки в премьер-лиге.
Адиев выступал за "Анжи", московские ЦСКА и "Спартак-2", саратовский "Сокол", грозненский "Терек", казахстанский "Женис" и украинский "Кривбасс". В качестве тренера он работал в футбольном клубе "Нижний Новгород", был главным тренером молодежной команды нижегородской "Волги", грозненского "Терека-2", а также махачкалинского клуба "Легион-Динамо". Последним местом работы специалиста был "Ахмат", где Адиев помогал главному тренеру Игорю Ледяхову.
По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в Футбольную национальную лигу.
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