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Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии
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Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Тренерский штаб сборной Германии определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
В список из 23-х футболистов вошел вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер, восстановившийся после перелома ноги.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);
Защитники: Жером Боатенг ("Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Гектор ("Кельн"), Матс Хуммельс, Йосуа Киммих (оба — "Бавария"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Зюле ("Бавария");
Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Озил ("Арсенал", Англия), Себастьян Руди ("Бавария");
Нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария").
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Южной Кореи и Швеции.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Зенита" вошел в окончательную заставку сборной Бельгии на чемпионат мира 2018 года.
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