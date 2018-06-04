Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Германии определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС

В список из 23-х футболистов вошел вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер , восстановившийся после перелома ноги.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Южной Кореи и Швеции.