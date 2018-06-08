Испанские футболисты восхитились своей базой в России

Футболисты и штаб сборной Испании восхитились своей базой в Краснодаре

Футболисты сборной Испании и тренерский штаб команды поделились мнением о тренировочной базе в Краснодаре, сообщает ТАСС

"Мы очень довольны, это очень хорошая академия. Не только инфраструктура, но и как ее для нас подготовили. Мы очень довольны", — заявил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги.

Игрок команды Тьяго Алькантара отметил стопроцентную готовность города и рассказал, что игроков "приятно удивило то, что они увидели".

Перед началом чемпионата мира испанцы проведут последний товарищеский матч со сборной Туниса, который состоится в Краснодаре 9 июня.

Ранее сообщалось, что базой испанской национальной команды станет академия футбольного клуба "Краснодар".