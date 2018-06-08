Испанские футболисты восхитились своей базой в России

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Футболисты и штаб сборной Испании восхитились своей базой в Краснодаре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной Испании и тренерский штаб команды поделились мнением о тренировочной базе в Краснодаре, сообщает ТАСС.
"Мы очень довольны, это очень хорошая академия. Не только инфраструктура, но и как ее для нас подготовили. Мы очень довольны", — заявил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги.
Игрок команды Тьяго Алькантара отметил стопроцентную готовность города и рассказал, что игроков "приятно удивило то, что они увидели".
Перед началом чемпионата мира испанцы проведут последний товарищеский матч со сборной Туниса, который состоится в Краснодаре 9 июня.
Ранее сообщалось, что базой испанской национальной команды станет академия футбольного клуба "Краснодар".
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