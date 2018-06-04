Чорлука попал в окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз объявил окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018. В заявку попал защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Окончательная заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:

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