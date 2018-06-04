Стал известен график прибытия сборных на ЧМ-2018

Стал известен график прибытия сборных в Россию на чемпионат мира—2018. Первой прибудет сборная Ирана — 5 июня команда прилетит в Москву.
5 июня
Иран (Москва)
7 июня
9 июня
Португалия (Москва), Исландия (Геленджик), Саудовская Аравия (Санкт-Петербург)
10 июня
Марокко (Воронеж), Аргентина (Москва), Египет (Грозный), Уругвай (Нижний Новгород), Перу (Москва), Франция (Москва), Австралия (Казань)
11 июня
Бразилия (Сочи), Хорватия (Санкт-Петербург), Дания (Анапа), Мексика (Москва), Нигерия (Ессентуки), Сербия (Калининград), Швейцария (Самара), Тунис (Москва)
12 июня
Колумбия (Казань), Коста-Рика (Санкт-Петербург), Германия (Москва), Англия (Санкт-Петербург), Корея (Санкт-Петербург), Сенегал (Калуга), Швеция (Геленджик)
13 июня