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Мутко призвал болельщиков сборной не бояться
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Мутко о сборной России по футболу: других игроков нет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о предстоящем выступлении национальной команды по футболу на домашнем чемпионате мира. Слова функционера приводит "Спорт-Экспресс".
"Я в эту команду верю. Не надо бояться, надо что-то делать. Надо верить в команду, поддерживать, других игроков нет, это лучшие футболисты.
Это уровень нашего чемпионата. Надо работать, готовить резерв на будущее", — сказал Мутко.
Чиновник отметил, что уровень игрока определяется не только подготовленностью, но и другими факторами.
"Еще одно скажу — умные люди поймут: не только подготовленностью определяется уровень игрока, есть многие факторы — состояние здоровья, уровень сегодняшний.
Надо это понимать. Если у человека есть только паспорт, мы не будем его вызывать. Давайте дадим тренеру определять состав. Главный тренер отвечает за все", — подытожил он.
Ранее Мутко посетил тренировку сборной России по футболу.
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