Поклонников Салаха в России уведут в горы

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Для болельщиков ЧМ-2018 в Чечне готовят туры по горам 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Туристические маршруты по горам и архитектурным достопримечательностям Чечни предложат болельщикам футбольной сборной команды Египта, которая будет базироваться в Грозном, сообщил ТАСС председатель комитета правительства республики по развитию туризма Муслим Байтазиев.
"В республике активно разрабатываются туры по горам, есть уже туры по архитектурным достопримечательностям и культурному наследию чеченского народа. Думаю, озеро Кезеной-Ам очень заинтересует наших гостей из Египта. Кроме того, уже 24 июня на горнолыжном курорте "Ведучи" запускается летняя программа, которая также будет являться хорошим местом притяжения для массового туриста", — отметил собеседник ТАСС.
Он также выразил уверенность, что сборная Египта по футболу и ее болельщики будут чувствовать себя комфортно в регионе с точки зрения гастрономии.
"Мы ожидаем большое количество болельщиков, и нам немного проще как принимающему региону, потому что не придется готовить специальную халяльную еду. Республика мусульманская, и плюс схожие кухни. Я думаю, с точки зрения гастрономии они себя будут чувствовать комфортно", — отметил Байтазиев.
Сборная Египта по футболу будет базироваться в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая открылась в Грозном в марте 2018 года. Она находится рядом с тренировочной базой "Ахмат-Арена". Соперниками египтян по группе А стали команды Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня). Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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