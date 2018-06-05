Кержаков оценил шансы российской сборной

Кержаков уверен в выходе сборной России из группы на чемпионате мира по футболу

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков уверен в выходе национальной команды из группы на чемпионате мира. Об этом он сообщил ТАСС

Во вторник сборная России провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира. В Москве подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью со сборной Турции — 1:1. 30 мая российская команда проиграла австрийцам (0:1). Россияне продлили безвыигрышную серию до семи встреч.

"Две последние товарищеские игры показали, что наша сборная, видимо, будет играть в четыре защитника. Будет действовать по схеме 4-4-1-1, — сказал Кержаков. — В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим 25 июня, после матча с Уругваем".

"Но лично у меня оптимистичное настроение перед чемпионатом мира. Уверен, наша сборная сумеет выйти из группы", — добавил Кержаков.

Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России с 30 голами, всего он провел за команду 91 матч. Участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2014 годов, чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов.

Сборная России на чемпионате мира попала в группу А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет в 11 городах России, стартует 14 июня и завершится 15 июля.